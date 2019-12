As entradas nos jardins zoológicos, jardins botânicos e aquários públicos vão passar a pagar a taxa reduzida, refere versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).A entrada nestes espaços fica então equiparada a espectáculos de artes performativas como a música, o teatro, a dança, o cinema ou o circo, ficando sujeita à taxa reduzida de IVA (6%) refere a proposta preliminar à qual a SÁBADO teve acesso.As touradas, que anteriormente eram taxadas a 6% deverão passar a pagar a taxa máxima (os 23%).