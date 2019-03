As famílias portuguesas baixaram o endividamento em 200 milhões de euros em janeiro.

O endividamento da economia portuguesa agravou-se em quase 4 mil milhões de euros em janeiro, refletindo sobretudo as emissões de dívida efetuadas no arranque do ano.

Segundo o Banco de Portugal, em janeiro de 2019 o endividamento do setor não financeiro situava-se em 720 mil milhões de euros, dos quais 320,8 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 399,2 mil milhões de euros ao setor privado.



No setor público o endividamento aumentou 3,8 mil milhões de euros. Uma subida expectável uma vez que o Banco de Portugal tinha já revelado que a dívida pública aumentou três mil milhões de euros entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano.



Para este aumento da dívida pública contribuiu a emissão sindicada de dívida a 10 anos num total de quatro mil milhões de euros que o IGCP efetuou nos primeiros dias do ano, a que se juntou dois leilões das linhas de bilhetes do Tesouro que captaram 1,75 mil milhões de euros.

No que diz respeito ao setor privado, o aumento foi de apenas 200 milhões de euros. Segundo o Banco de Portugal, "observou-se um acréscimo do endividamento das empresas privadas em 0,4 mil milhões de euros e uma diminuição do endividamento dos particulares em 0,2 mil milhões de euros".

(notícia em atualização)