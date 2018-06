Empregados de limpeza já cobram ao metro quadrado

Aumento do turismo está a fazer com que preços cobrados por empresas de limpeza aumentem. Há mesmo empregados em que o serviço chega a custar 15 euros à hora.

O crescimento do turismo não está apenas a aumentar o preço do metro quadrado. Está também a fazer aumentar o dinheiro pedido para limpar essa área. O regular aumento do alojamento local está a fazer disparar os preços da mão-de-obra na limpeza dos apartamentos destinados ao turismo e empresas de limpeza procuram novas formas de aproveitar. Há mesmo quem já cobre pelo metro quadrado limpo, revela neste domingo o Diário de Notícias (DN).



Empresários com casas colocadas na bolsa de alojamento local no Algarve e em Lisboa revelaram que nos tempos de crise chegavam a pagar entre oito e dez euros à hora, e que hoje já há quem peça 15 e 16 euros, com os preços mais caros a serem praticados no Algarve.



A prática de cobrar pelo tamanho do apartamento também ganha adeptos entre particulares e empresas dirigidas para este tipo de actividade.



O presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal disse ao DN que uma das soluções usadas por alguns proprietários é o recurso a pessoas que moram na zona onde os apartamentos estão localizados. "Nos bairros, sobretudo nas zonas históricas de Lisboa e Porto, há moradores que aceitam fazer umas horas extra ao final do dia limpando apartamentos próximos das suas casas e com isso ter aqui um rendimento extra", informou Eduardo Miranda.