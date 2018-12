A EMEL quer ser "a empresa mais amada de Lisboa", afirma presidente da empresa.

A EMEL vai estar a funcionar em todas as freguesias lisboetas até 202, anuncia o presidente da empresa, Luís Natal Marques. Em entrevista ao Jornal de Negócios, Natal Marques afirmou que todas as freguesias da capital vão ser cobertas pelo estacionamento pago gerido pela EMEL.



O responsável pela empresa afirma que é impossível a cidade acomodar, "além dos 200 mil veículos dos residentes, os 370 mil que chegam" todos os dias. "O problema do estacionamento em Lisboa não existe porque quem cá mora o cria. É nos 370 mil que diariamente entram que está o principal problema", afirma, apresentando esta medida anunciada como uma possível solução para o dilema.



A EMEL conta criar, a cada ano, 20 mil novos lugares de estacionamento tarifado, para fazer a "cobertura da totalidade da cidade".



Mas Natal Marques tem reivindicações, para além de imposições. A EMEL quer ver a construção de parques de estacionamento nas periferias da cidade que permitam deixar o carro e apanhar transportes até ao centro. Mas para isso é necessário desenvolver uma rede transportes públicos de qualidade e a baixo preço. Faltam "parques dissuasores que, estando situados na periferia e junto dos grandes nós de transporte público, levem a que as pessoas decidam estacionar aí e entrarem na cidade num meio de transporte mais limpo e mais rápido".



O presidente da EMEL revelou ainda que quer tornar a empresa na "mais amada de Lisboa", quando questionado o porquê de a empresa ser tão odiada.



Ao Negócios, Natal Marques explica que o objectivo é fazer com que "a área de intervenção da empresa coincida com todo o município".



