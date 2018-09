A festa de referência dos comunistas é um evento de angariação de fundos. No entanto, nos últimos anos a Festa do Avante tem prejudicado as contas do PCP, registando nos últimos quatro anos um prejuízo de quase um milhão de euros (941 mil euros). Os números foram entregues pelo partido à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) e divulgados esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios Após anos de lucros, o evento, que tem início esta sexta-feira, começou a registar prejuízos em 2014. O pior resultado é de 2016, quando a Festa do Avante registou um prejuízo de quase 500 mil euros - o que se traduziu para a angariação de fundos num resultado negativo de 419 mil euros. Segundo o jornal, isto reflectiu-se no resultado líquido, que sofreu um prejuízo anual de 247 mil euros.A Festa do Avante teve resultados positivos pelo menos desde 2003, ano até ao qual o Negócios conseguiu recolher dados. Entre 2003 e 2013, a festa dos comunistas resultou num lucro de 4,2 milhões de euros.