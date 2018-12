A maioria será em Lisboa, e de luxo: com quatro e cinco estrelas. Só dez serão remodelações.

Ao longo de 2019, vão abrir mais 65 hotéis em Portugal. A maioria será de quatro e cinco estrelas e 10 destes 65 edifícios foram remodelados.



Os dados citados pelo Diário de Notícias são da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) e indicam que 23 unidades hoteleiras serão só em Lisboa e outras 17, no Norte. Contudo, o ritmo de crescimento é o mesmo dos últimos anos.



Algumas unidades hoteleiras iam abrir em 2018, mas o prazo resvalou e só serão inauguradas agora.



Em 2017, foram acolhidos 20,7 milhões de hóspedes em Portugal. Mais de seis milhões ficaram alojados na área metropolitana de Lisboa e outros quatro milhões, no norte do País.