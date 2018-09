Musk foi castigado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA devido aos tweets sobre retirar a Tesla da bolsa.

Elon Musk deixará de ser presidente do conselho de administradores (chairman) da Tesla e terá que pagar uma multa de 20 milhões de dólares (17 milhões de euros) devido aos seus tweets sobre querer retirar a sua empresa da bolsa.



O empresário chegou a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. No âmbito do mesmo, abandonará o cargo durante três anos e deve pôr o castigo em prática nos próximos 45 dias.



Musk estava a ser investigado por ter prestado informações falsas ao mercado. Em Agosto, indicou que tinha um comprador para a Tesla e que a podia retirar da bolsa.



Apesar do castigo, Musk mantém-se como CEO - Chief Executive Officer, o presidente executivo encarregado de aplicar as decisões do conselho de administração.