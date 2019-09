A comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu (PE) deu hoje "luz verde" à comissária indigitada por Portugal, Elisa Ferreira, depois de analisar os esclarecimentos adicionais que havia solicitado, revelaram fontes parlamentares à agência Lusa.Aquela comissão parlamentar tinha levantado na quinta-feira questões sobre Elisa Ferreira, por a anterior vice-governadora do Banco de Portugal deter ações no grupo Sonae, que entretanto foram vendidas pela comissária designada por Portugal.

Os eurodeputados da comissão de Assuntos Jurídicos ficaram de analisar a resposta de Elisa Ferreira e tomar uma decisão até ao dia 27 de setembro, algo que já aconteceu. Agora, esta decisão será remetida à comissão do Desenvolvimento Regional, que é a comissão que vai ouvir Elisa Ferreira.

A audição da comissária portuguesa indigitada, que integra o futuro executivo comunitário com a pasta da Coesão e Reformas, já está agendada para o dia 2 de outubro. A data da audição a Elisa Ferreira - passo seguinte no processo após a atribuição da pasta - foi decidida na quinta-feira, 19 de setembro, na conferência de presidentes do Parlamento Europeu, num debate realizado à porta fechada e à margem da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo.