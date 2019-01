Clientes industriais que não queiram aceitar esta mudança terão de "proceder à resolução do contrato".

A EDP Comercial, comercializadora da EDP para o mercado liberalizado, enviou cartas aos clientes industriais com contratos em final de prazo a informar que a sua duração vai passar a ser de cinco anos devido à "atual conjuntura de preços no mercado da energia". Quem não quiser aceitar esta mudança terá de "proceder à resolução do contrato".

A empresa pretende garantir a estabilidade da sua carteira de clientes industriais nos próximos anos.

Nas cartas, enviadas em dezembro e consultadas pelo Público, a EDP Comercial afirma que a conjuntura dos preços no mercado não lhe permite manter as condições contratuais. "Para nos ser possível manter os preços atualmente constantes do seu contrato de fornecimento de energia e evitarmos os aumentos impostos pelo mercado grossista de energia, será necessário prolongar a vigência do seu contrato até 31-12-2023", referem as cartas.

A empresa não apresenta nas cartas outra alternativa que não a de estender o contrato por cinco anos ou terminá-lo. No entanto, ao jornal, fonte oficial da EDP disse que "a proposta é de decisão voluntária por parte dos clientes, que podem optar por manter o prazo dos seus contratos".

Dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de novembro, revelam que a EDP Comercial mantinha-se como líder do mercado liberalizado em número de clientes, com 81% dos cerca de cinco milhões, e em consumo abastecido, com cerca de 42% dos fornecimentos.