É apreendido cerca de meio milhão de euros em produtos contrafeitos por mês.

Nos primeiros seis meses de 2018, a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu o dobro dos produtos falsificados, quando comparado com igual período de 2017.



O valor acumulado dos produtos apreendidos, na maioria roupa e calçado de marcas famosas, desde 2014, chega aos 27 milhões de euros. O número resulta das apreensões conjuntas da GNR e da ASAE, indica o Jornal de Notícias. Trata-se de uma média de meio milhão por mês.



As peças são fabricadas em fábricas no norte de Portugal e chegam a ser escoadas via Internet. tem sido uma das áreas de maior aposta por parte das autoridades.