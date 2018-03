Dependências do BPI evacuadas devido a ameaça de bomba. Foi falso alarme

Foi emitida uma ordem de evacuamento de todas as dependências do BPI em Lisboa devido a ameaça de bomba, cerca das 10 da manhã. As autoridades já perceberam que se tratou de um falso alarme.

Segundo fonte policial, não foi especificado qual o balcão que seria alvo da ameaça e, por precaução, o BPI decidiu evacuar todas as dependências da área de Lisboa.



Nos locais evacuados, não foi identificado qualquer objecto suspeito. Os funcionários já têm ordem para retomar o trabalho.



O Observador cita a comissária Carla Duarte, da PSP, que indica que "não foi encontrado nada". "O BPI decidiu, por precaução, evacuar todas as agências na capital do país", explicou.