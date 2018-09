O défice do primeiro semestre de 2018 melhorou face ao registado no mesmo período do ano passado. A meta anual do Governo é de 0,7%.

O défice orçamental ficou em 1,9% no primeiro semestre deste ano, em contabilidade nacional, aquela que interessa a Bruxelas, mostram os dados publicados esta sexta-feira, dia 21 de Setembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em 2017, o défice do primeiro semestre tinha sido de 6,1% do PIB por causa da CGD. Este ano, o primeiro semestre foi influenciado pela injecção no Novo Banco.



"No conjunto do 1º semestre de 2018, o saldo global das Administrações Públicas fixou-se em -1.864,7 milhões de euros, representando -1,9% do PIB (-6,1% em igual período do ano anterior)", revela o INE.



A meta anual do Governo é de um défice de 0,7%, mas o Conselho das Finanças Públicas (CFP) admite que este possa ser de 0,5%.



Os técnicos da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) tinham estimado um défice orçamental de 1,6% no primeiro semestre. A UTAO explicava que a penalizar as contas públicas estava o empréstimo que o Estado teve de fazer ao Fundo de Resolução por causa do Novo Banco, mas consideravam que o objectivo anual de 0,7% não estava em causa.



