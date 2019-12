Os segredos do Pingo Doce Alexandre Soares dos Santos, antigo presidente da Jerónimo Martins (JM) morreu na sexta-feira em Lisboa, aos 84 anos. Recorde este artigo daSÁBADOacerca dos segredos do Pingo Doce, publicado na revista a 10 de maio de 2012 e que venceu o Prémio de Jornalismo Económico 2013.

Testamento não é fácil de escrever, seja o que for para ser lido após a minha morte que não sei quando ocorrerá. Penso, contudo, que algo tenho que escrever, que alguma mensagem tenho de deixar à minha mulher e aos meus filhos. Mensagem de agradecimento pelo amor e carinho que a minha mulher e a maior parte dos meus filhos me dedicaram. Mensagem de esperança e aviso sobre o futuro que tanto pode continuar a ser belo nos seus diferentes aspetos, como doloroso, pois a inveja e o crime podem arrasar tudo."Estávamos a 4 de abril de 2018 quando Elísio Alexandre Soares dos Santos escreveu estas linhas, em jeito de introdução ao terceiro - e derradeiro - testamento que elaborava. Ao seu lado, no gabinete do cartório notarial, estavam duas testemunhas: Maria do Rosário, a sua secretária pessoal de mais de 20 anos, e Paula Valente. Na época, o empresário lutava então contra o quarto cancro, desta vez no pâncreas, e não sabia quanto tempo lhe restava. Decidiu então definir quem ia herdar, entre outras coisas, as suas poupanças de uma vida, os seus relógios de coleção ou o automóvel Jaguar XK. Mas, mais importante do que definir aquilo que deixava a quem, o antigo líder da Jerónimo Martins considerou fundamental deixar uma mensagem profunda à sua família. Algo que os pusesse de aviso em relação ao futuro e lhes servisse como código de conduta moral e empresarial para o resto da vida.Nesse testamento, a que ateve acesso, Alexandre Soares dos Santos dirige-se aos filhos e netos de forma muito clara: a família deve ser a prioridade. "O respeito pelo passado, o respeito e a amizade que nutrem uns pelos outros, deve sobrepor-se a tudo o resto. Cuidado com os falsos amigos, cuidado com aqueles que só têm interesse pelo vosso dinheiro. Cuidado com aqueles que não suportam que sejamos uma Família exemplar, com valores, princípios e condutas irrepreensíveis", escreveu, antes de concluir: "Continuem esse caminho que é o único que tudo dignifica."Nesse caminho, defende Soares dos Santos, os filhos devem seguir o exemplo da sua mulher, Maria Teresa. "Respeitem a Vossa Mãe, excelsa Senhora, que pela sua inteligência, cultura e educação, tantas invejas suscitou. É uma Mãe severa, porque conservadora, mas uma Mãe generosa, cuidadosa, zeladora de vocês - e vocês constituem o seu tesouro -, assim como dos netos e bisnetos, que infelizmente pouco conheci!"Os dois eram inseparáveis há mais de 60 anos. Maria Teresa Canas Mendes da Silveira e Castro e Alexandre Soares dos Santos casaram em 1957, quatro anos depois de se conhecerem numa viagem de barco entre África e Portugal. Era uma relação muito discreta: não se conhecem entrevistas dos dois a meios de comunicação social, nem sessões fotográficas em ambientes mais familiares, ao estilo revista cor-de-rosa. Maria Teresa aparecia apenas em eventos oficiais das marcas geridas pelo marido, mantendo a discrição a que a relação dos dois e o ambiente familiar já nos tinham habituado.O testamento mostra a proximidade entre Teresa e Alexandre, que fez questão de deixar à mulher uma mensagem especial. Apelidando-a de "minha Querida Pequenina", Soares dos Santos garante-lhe que a amou "profundamente", que sempre a respeitou e que lhe faltam as palavras para lhe dizer como foi feliz ao longo de todos os anos que viveram juntos o dia a dia. "E alguns não foram fáceis", escreveu. "Foste uma mulher maravilhosa, nos conselhos, no dia a dia da nossa vida, sempre pronta a seguir em frente."Mais: "A nossa vida foi bela, única, honesta, amante e sempre, mas sempre caminhámos de mãos dadas. Nada nos esmoreceu, nada nos abateu e creio que fomos dignos um do outro. Creio também que fomos bons Pais, acompanhando com dedicação e amor os nossos filhos. A palavra Amor é aquela que sempre nos uniu, mais do que qualquer outra."Companheira na vida pessoal e nos negócios "que prestigiaste como ninguém", aponta o empresário, a Teresa passa a pertencer a sua metade nas contas conjuntas (três ao todo, uma no Luxemburgo, uma em Londres e a última em Genebra), bem como metade de todas as ações, obrigações e títulos do seu marido. Juntam-se ainda os recheios das casas de Lisboa e de Ourém.Em entrevista, Alexandre Soares dos Santos já tinha falado de uma das contas, afirmando que os dois objetivos desta eram guardar dinheiro para a reforma e assegurar que, à sua morte, Maria Teresa teria dinheiro para viver independente. "A conta na Suíça foi aberta quando nos mudámos para a Alemanha e eu disse que nunca iríamos tocar nela, iria ser a nossa reforma. E em 60 anos nunca tirei um tostão. Quando eu morrer a minha mulher está independente seja de quem for, da companhia ou dos filhos", apontou Alexandre Soares dos Santos na sua última entrevista à TVI.Esta não foi a primeira vez que o líder histórico da Jerónimo Martins assinava um testamento para dar destino ao seu património em caso de morte. Tinha-o feito pela primeira vez em 1976, quando a Jerónimo Martins estava em franca expansão. Depois da parceria com a Unilever, através da comercialização de vários produtos da insígnia e da criação de marcas próprias, como a Iglo, a Esquimó e a Rajá, a marca que tinha crescido através da atividade industrial passou a ser retalhista e armazenista.A empresa ainda estava longe de ser a terceira maior cotada nacional, com um valor em Bolsa de 7,8 mil milhões de euros. E a fortuna de Alexandre Soares dos Santos, incluindo o legado da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, também não se aproximava dos 3.500 milhões de euros. Mas a 6 de abril desse ano, o empresário chamou o notário à sede da Fima, a Fábrica Imperial de Margarina que arrancou em 1944 com a produção da Vaqueiro em Portugal, e atestou que, ainda que se tenha casado em separação de bens com Maria Teresa, queria que quando morresse todos os bens ficassem para ela."Pelo presente instrumento faz o seu primeiro testamento instruindo herdeira ou melhor legatária do usufruto vitalício de todos os seus bens, a sua mulher Maria Teresa Canas Mendes da Silveira e Castro Soares dos Santos, com quem é casado segundo o regime de separação absoluta de bens, em primeiras núpcias de ambos e com ele testador residente", lê-se no documento, ainda escrito à mão pelo notário, a que ateve acesso.Na época, o filho mais velho do casal, Francisco Manuel, tinha 18 anos e a filha mais nova, Maria Inês, já tinha feito 2 anos. Elísio Alexandre estava, assim, sozinho na gestão da empresa familiar que herdou do pai, Elísio Soares dos Santos, em 1967, após um ataque cardíaco fulminante que lhe tiraria a vida.Entre 1976 e 2018 muito se passou na vida de Alexandre Soares dos Santos. Ao nível pessoal, viu nascer 18 netos e sete bisnetos e completou 60 anos de casamento com Maria Teresa. Mas a saúde atraiçoou-o diversas vezes: primeiro um cancro na próstata, em 1999, obrigou-o a procurar tratamento no estrangeiro, tendo sido a radioterapia (uma técnica que ainda não existia em Portugal) a salvar-lhe a vida. Seguiu-se um bypass devido a problemas nas artérias. Mais tarde, em 2006, apareceu-lhe um cancro nos intestinos e outro no fígado. Sobreviveu. Mas já depois dos 80 anos, a doença regressou, desta vez no pâncreas.Nos negócios, o caminho também foi atribulado - mas bem-sucedido. Abriu as primeiras lojas Pingo Doce na década de 80 e tornou a marca um símbolo de proximidade dos consumidores. Pôs a Jerónimo Martins em Bolsa, patinou na entrada em mercado brasileiro, que nunca chegou a acontecer, e foi salvo da falência por Jardim Gonçalves. Dedicou-se ainda à filantropia através da criação de diversas fundações, entre elas a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Fundação Oceano Azul.Foi nessa posição de segundo homem mais rico do País que em 2018 escreveu o testamento definitivo - revogando o primeiro, de 1976, e um segundo, fechado, elaborado em 2008. Nesta mensagem, o empresário põe ênfase especial na ligação inquebrável entre a sua empresa e a família. "A vós, meus filhos cabe-vos a responsabilidade de continuar a obra iniciada há tantos anos e que hoje não só é grande como admirada. Tudo quanto seja para desgastá-la ou prejudicá-la é um crime imperdoável, pois, além de desfazer o muito que foi feito, prejudicará o futuro de outros."Ou seja, para Soares dos Santos a Jerónimo Martins ou a Sociedade Francisco Manuel dos Santos são ativos intocáveis. Na última entrevista televisiva que deu, o empresário já tinha afirmado que por respeito ao seu avô e ao seu pai nunca tinha vendido o negócio e esperava que os filhos nunca o fizessem com o objetivo de tirar daí lucros. "A família não tem direito a vender a empresa para comprar Porsches", apontou em entrevista à TVI. "Entre nós existe o acordo de não venda de nada por respeito pelo passado, respeito pelo meu avô que saiu da aldeia para ser rico, respeito pelo meu pai que aos 14 anos foi para África trabalhar."Na separação de bens, é deixada a cada um dos 17 netos uma herança de 25 mil euros, não recebendo os filhos diretamente qualquer montante em dinheiro. Para eles ficam alguns bens de maior valor, como botões de punho em ouro, carros ou os seus relógios de coleção, maioritariamente Patek Philippe, cujos valores podem oscilar entre alguns milhares e 2 milhões de euros. A Pedro, atual gestor da Jerónimo Martins, calhou o relógio Patek Philippe que o pai "usa durante o verão", já o Patek Philippe oferecido a Soares dos Santos pelos seus descendentes fica para o filho José. O Patek Philippe que era de Elísio Soares dos Santos, pai de Alexandre, fica para o neto mais velho, Francisco Manuel, e só poderá ser transmitido aos seus descendentes, que ficarão com a mesma responsabilidade.Francisco, o filho mais velho, pôde escolher um dos relógios da coleção, uma vez que "o relógio que em tempos lhe foi oferecido pelo testador lhe foi por aquele entretanto devolvido", e os restantes relógios de pulso "lega-os aos seus demais filhos que nisso tenham gosto". Por fim, os botões de punho em ouro e o Jaguar XK 5.0 Convertible Portfolio de 2011 (que terá um valor comercial de 50 mil euros) ficaram para o filho Henrique.Todas estas ofertas foram acompanhadas por um aviso: "Alguns de vocês acusam-me de vos ter prejudicado, mas eu garanto que nunca, por nunca prejudiquei um Filho. Tive de fazer escolhas e, evidentemente, alguns não gostaram. Contudo, sabiam o que eu pensava deles, dado que sempre lhes falei abertamente e com verdade", pode ler-se na carta. Depois, um agradecimento: "Ao acabar os meus dias, quero realçar muito fortemente o orgulho que tenho nos meus filhos e nos meus netos, cidadãos impecáveis, com valores e princípios que só os honram. Nunca me faltaram com o seu Amor e carinho nos momentos difíceis que por vezes tive de passar. Obrigado!"As pessoas que o acompanharam ao longo dos anos na sua carreira e na vida privada também não foram esquecidas. Soares dos Santos deixou agradecimentos aos diversos responsáveis da Jerónimo Martins e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da área financeira à comunicação, à secretária pessoal, Maria do Rosário, ao advogado Francisco Sá Carneiro, aos seus braços-direitos e melhores amigos Jorge Ponce de Leão e Luís Nogueira de Brito, entre outros. Já os caseiros da sua quinta, a porteira do seu prédio e outros colaboradores próximos foram contemplados com quantias que oscilam entre os 10 mil e os 25 mil euros.Questionado várias vezes em relação ao legado que deixaria no País após a sua morte, Alexandre Soares dos Santos sempre deu mais importância à filantropia do que aos negócios. "A Fundação Francisco Manuel dos Santos é das coisas bonitas que a minha família tem feito", apontou em entrevista, destacando que a mesma foi criada em 2009 "para transferir para as pessoas o conhecimento, obrigá-las a sentir o que é o direito de cidadania". No campo da proteção do ambiente, em 2017 a família criou a Fundação Oceano Azul, que atualmente está à frente do Oceanário de Lisboa.Uma terceira fundação já estava a ser preparada há algum tempo e através do testamento Soares dos Santos pede aos seus filhos, especialmente a José, Henrique e Inês, que a implementem nos termos que o próprio imaginou. "Deseja e solicita a todos os seus herdeiros que implementem e patrocinem o seu mais recente projeto dedicado a apoiar, em Portugal, crianças e jovens mais carenciados, assegurando-lhes condições de acesso ao ensino e uma educação que lhes permita obter qualificações para o exercício de uma profissão ou obtenção de um emprego e, com isso, angariarem meios de subsistência próprios e para a respetiva família", pode ler-se nas disposições de última vontade.Nas últimas entrevistas que deu, o empresário quis deixar claro que esta vai ser uma iniciativa ímpar, da qual estaria muito orgulhoso. "Nem sabe o que vamos fazer", respondeu com entusiasmo em entrevista à TVI, ostentando na sua lapela o alfinete da nova empresa fundada para gerir a fundação." Vai começar nos Açores e começa por ensinar os professores do primeiro ciclo a ler bem para depois poderem explicar aos alunos", apontou. Já ao Sapo 24 afirmou que será "a continuação do trabalho que, de certa maneira, temos vindo a fazer com a Fundação Francisco Manuel dos Santos", ou seja, "alterar a forma de pensar da sociedade portuguesa".A instituição, sem fins lucrativos, será dotada de 10 milhões de euros iniciais, através de uma empresa já criada e com morada fiscal no mesmo prédio da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, em Amesterdão, na Holanda, a Arica Holding BV. Estarão apontados para os órgãos sociais desta nova fundação nomes como Nuno Crato e Miguel Poiares Maduro. Contactado pela, Nuno Crato afirmou apenas que o processo de criação da associação estará bastante avançado, uma vez que será lançada informação oficial "nas próximas semanas".Milhões à parte, Alexandre Soares dos Santos cumpre com este testamento a promessa que firmou em entrevista a Anabela Mota Ribeiro em 2012, quando ela lhe perguntou o que é que deixaria aos filhos e netos, mais que tudo. "Uma lição de vida, de conduta. O resto é um património que têm de cuidar, para o qual outras pessoas contribuíram. Meu é aquilo que penso, aquilo de que gosto, aquilo que defendo e que espero que topem. E que tenho respeito pelas pessoas", apontou o empresário.Com Ana TabordaArtigo originalmente publicado a 19 de setembro de 2019, na edição nº 803 da SÁBADO.