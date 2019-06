O alerta é do Banco de Portugal: a tendência para o envelhecimento da população, comum a todos os países desenvolvidos, a par com o decréscimo a 7% da taxa de desemprego no país já está a ter efeitos nefastos no crescimento da economia, escreve o Público.

Como até aqui, a taxa de desemprego em Portugal manteve-se alta, atingindo o seu pico em 2013 durante a crise económica, os efeitos ainda não se tinham feito sentir. Agora, com a diminuição da população ativa e envelhecimento, o potencial crescimento da economia pode ser reduzido.