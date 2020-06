CP precisa de ajudas públicas ou aumentar dívida para pagar salários

A crise do coronavírus deixou a CP em falência técnica e sem dinheiro para pagar salários, pelo que precisa de ajudas públicas ou de aumentar a dívida pública. A notícia é avançada pelo Público , esta terça-feira, 2 de junho.Segundo o mesmo jornal, a CP, que manteve o serviço público de transportes durante a pandemia, perdeu 20 milhões de euros por mês desde março, uma vez que a procura ficou abaixo dos 10%, com comboios a circularem quase vazios durante várias semanas.Em abril, recorreu aos resultados da conta de gerência de 2019, mas, em maio, já teve de optar por pagar os salários aos trabalhadores, em detrimento dos fornecedores. Agora, está em falência técnica.O Governo tem preferência por um aumento da dívida da CP. Contudo, esta já totaliza 2,1 mil milhões de euros e custa mais de 39 milhões de euros por ano em juros, pelo que a administração da empresa quer ajudas excecionais do Estado, uma solução que, no âmbito da pandemia, é permitida pela Comissão Europeia.