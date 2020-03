Como proteger o seu dinheiro na crise do coronavírus

É uma pergunta que milhares de pessoas estão a fazer a escolas e universidades privadas, empresas de transporte escolar, ginásios ou institutos de línguas: o que fazer ao pagamento se não há serviço? O primeiro passo é ler o contrato que assinou com a escola ou o prestador de serviço, explica Catarina Monteiro Pires, advogada da Morais Leitão, que tem uma tese de doutoramento sobre incumprimento perante a alteração de circunstâncias. Se o contrato for omisso e não houver prestação de serviço então não há lugar a pagamento. A DECO partilha deste ponto de vista – mas recomenda "bom senso" a todas as partes na hora de partilhar o esforço da paragem forçada pela Covid-19.

Como reagir perante despesas fixas relativas a serviços que não estão a ser prestados é apenas um dos pontos abordados no guia de finanças pessoais em tempo de Covid-19 que a SÁBADO preparou para si na edição desta semana. Em várias vertentes dos rendimentos das famílias – salários, imobiliário e poupanças – há uma certeza de choque negativo, embora a dimensão e o tempo de recuperação sejam nesta fase uma incógnita.

As recomendações e orientações sobre investimentos, gestão dos créditos, imobiliário e despesas (incluindo as moratórias) que vai encontrar abaixo, citando especialistas, são feitas no meio de grande incerteza, sobretudo quanto ao papel que o Estado (primeiro financiador nesta crise) e a banca (a segunda linha) vão ter. São pistas para se adaptar ao que aí vem – sendo que, nesta fase, ainda ninguém sabe dizer ao certo o que aí vem.