No Braz & Braz foi recebido por um senhor com quem precisou de gastar pouco latim para vender 300 contos (algo como 34 mil euros) de mercadoria. "Saí de lá nas nuvens. Tinha garantido umas férias desafogadas com o dinheiro da comissão", conta.Soube depois que o negócio estava quase acertado antes de lá ir e ficou furioso com o pai. Mas nunca esqueceu a adrenalina da venda, o que descreve como um acto de sedução. "A venda é das coisas mais nobres que existem; significa pormo-nos nos pés e na cabeça do outro para lhe passar algo relevante. Não é enganá-lo, é tornar a sua vida melhor."O negócio dos cabides Manequim foi fundado pelo bisavô, João Pinto Figueiredo (que ele diz ter morrido louco), passou para o avô, João do Carmo Figueiredo, e deste para o pai de João Cotrim de Figueiredo, que o mandou vender cabides porta a porta – "Fui bastante gozado, mas cresci muito naquele mês." A lição de vida passou, depois, por uma estada em Londres quando terminou o Colégio Alemão, onde também estudaram as irmãs: Ana, de 58 anos e Teresa de 48.Na capital britânica acumulou pequenos trabalhos, mesmo depois de entrar na London School of Economics (LSE), onde se licenciou em Economia. "Acho que posso dizer que sou o português que mais garrafas de champanhe abriu, quando trabalhava na Serpentine Gallery, a servir em vernissages e cocktails." Também passou pela biblioteca da LSE, na rua de Portugal, a mesma aonde, 39 anos depois, se desloca com a equipa da SÁBADO, na semana em que foi a Londres participar no World Travel Market (WTM), uma das três maiores feiras de turismo da Europa. "A vinda para Londres foi um choque; aqui a minha opinião contava, enquanto em Portugal o que interessava era marrar."A sociedade de debate que ali encontrou em 1978 (e até 84) fascinou -o, mas outros sentimentos o assaltaram, como o medo. "Tinha um tutor que, na primeira conversa, tratou de me passar uma lista de livros e de explicar que até ao exame eu estava por minha conta."Ninguém lhe podia acudir, nem a mãe, que choramingou com a sua partida, mas nada pôde contra os desígnios do marido. "Sempre quis que tivéssemos uma perspectiva do mundo. Ainda hoje, com 86 anos, lê muito e é capaz de esquecer o aniversário de um próximo, mas nunca uma data histórica."Arranjou um quarto num apartamento partilhado, onde comeu muitas couves-de-bruxelas. "Eram muito baratas. Cozinhava-as de todas as maneiras."Ali aprendeu a cultivar um certo british way of life ainda visível no discurso, nas piadas e no visual.O inglês irrepreensível ajuda nas relações com parceiros internacionais. Não por acaso chegou a vice -presidente da European Travel Commission (ETC), que reúne organismos de turismo de 33 países europeus com vista a promover o continente nos mercados não europeus e que o levou a participar numa conferência daquela entidade, à margem do WTM.Os dois dias de Feira, onde Portugal esteve representado por sete regiões e meia centena de empresas, assemelham-se a um sprint, algo a que está habituado. Corre quase todas as manhãs antes de sair de casa (junto ao El Corte Inglés, em Lisboa) para o escritório, no Campo Pequeno. Também joga golfe e anda de bicicleta, muitas vezes em Monsanto, com o filho mais novo, Miguel, de 13 anos.A agenda do presidente do Turismo de Portugal é monitorizada por Rita Serrabulho Abecasis, que lhe dá indicações de horas ou apontamentos para reuniões. E elas sucedem-se, no espaço de Portugal no WTM, onde, na segunda-feira, 2 de Novembro, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, o dono da empresa de cruzeiros Douro Azul, Mário Ferreira, e o herdeiro dos hotéis Vila Galé, Gonçalo Ribeiro de Almeida, circulam e comentam o negócio, mas também o cenário político do País.Cotrim de Figueiredo não quer falar de política. Mas no dia em que vai à CNN, 4 de Novembro, para falar do turismo português, sabe que tem de responder à pergunta maldita: como vai Portugal aguentar-se sem governo? "Aconteça o que acontecer, o importante é manter um plano para o turismo. Temos um rumo, e para chegar lá é preciso repetir a mensagem até à exaustão", diz à SÁBADO.A base já existia, conseguimos concretizar. E neste campo é importante falar da tutela e da sua compreensão. Acabámos com as campanhas físicas, os eventos. É preciso coragem para fazer esse corte.Não podemos correr o risco de falar de uma forma banal de quão fantásticas são as nossas praias, gastronomia e monumentos porque, para quem conhece o mundo, isso não é verdade. Não somos extraordinários em nenhuma dessas coisas; somos muito bons em algumas. Naquilo que somos praticamente imbatíveis é na capacidade genuína que temos de fazer o outro sentir-se em casa fora da sua zona de conforto. Essa ideia é de tal forma poderosa que, se a conseguirmos explorar, podemos manter o crescimento durante muitos anos.Até Agosto, o mercado cresceu 7,1 por cento em hóspedes, 7,7 em dormidas e 11,8 em receitas. No Reino Unido, as receitas estão a crescer 50 por cento acima do aumento em cabeças, e esse é o caminho.O dia 2, segunda-feira, termina com um jantar na Taberna do Mercado, o concorrido restaurante do chef Nuno Mendes, no Old Spitalfields Market, em Shoreditch. Nuno saiu cedo do seu país e viveu em diferentes pontos do globo. É natural, por isso, que a sua cozinha traduza um percurso rico e experimentalista, sem abandonar o tempero português.Da deliciosa refeição que lhe é servida, Cotrim de Figueiredo elogia particularmente as endívias com colorau e pêra, e o pão -de -ló com azeite. Até pergunta à autora da iguaria qual é o seu truque. E lamenta: "Fiz três pães -de -ló há umas semanas, nenhum saiu bem. Não acertei com a temperatura." Em matéria de sobremesas, diz ter gostos simples mas sabe o que é massa areada, informação ao alcance das melhores donas de casa e mestres confeiteiros.No fim do jantar, olhando para a jovem equipa, confessa-se emocionado. "Fazem muito por Portugal. São os nossos grandes embaixadores."Três quartos escolhem o Algarve e a Madeira, mas há uma redescoberta de Portugal e a prova disso é que as regiões mais desconhecidas são as que cresceram mais: Açores, Alentejo, Centro, Norte. Já aconteceu na Alemanha; o alemão está a fugir ao pacote e conseguimos finalmente crescer robustamente nesse mercado – 23% até Agosto, com a receita a aumentar 25,5%. Este ano, pela primeira vez, as nossas receitas foram superiores às da Grécia, que tem baixado os preços, enquanto Portugal está a qualificar-se.O Alentejo cresceu uns 25%, mas é difícil de vender. É talvez dos locais mais autênticos de Portugal, mas como transmitir esse conceito?O turista típico vai em média três vezes a Portugal e na segunda aventura-se a visitar outro destino. Agora, nem todos os locais têm o mesmo potencial turístico. No centro, por exemplo, registámos cerca de 50 milhões de dormidas. Se 1,5 milhões estiverem ligadas ao surf, já é bom.Não é fácil encontrar quem fale mal do presidente do Turismo de Portugal. Fez uma carreira discreta na gestão e teve passagens fugazes pela banca (foi presidente do Privado Holding) e pela televisão (como director-geral da TVI). Não é que seja consensual, mas é um diplomata. "É um homem culto e focado, muito devido à educação alemã. Não diria que é consensual mas mede bem os ambientes e nunca reage a quente. A sua inteligência superior e capacidade de argumentação podem criar anti-corpos, alguns podem ver nisso um exercício de afirmação da sua superioridade, mas do que ele gosta é do debate", diz o advogado Vasco Vieira de Almeida, seu amigo.Um inimigo declarado é o presidente do ACP, Carlos Barbosa. "Não percebe nada de turismo. Só lá está por ser amigo do Pires de Lima [António, ex-ministro da Economia]. Limitou-se a recolher os louros do trabalho de Bernardo Trindade [ex-secretário de Estado do Turismo] e Frederico Costa [ex -presidente do Turismo de Portugal]", diz à SÁBADO.António Pires de Lima confirma essa amizade mas garante que antes de mais vê no presidente do Turismo de Portugal um óptimo gestor. E desvaloriza as opiniões de Barbosa. "O que esse senhor diz não merece comentários; é conhecido por gostar de agredir as pessoas com as suas opiniões. Conheço o João desde os 20 anos, passávamos ambos férias na Balaia. Estamos a falar de uma pessoa séria, que pensa bem e que, pela ousadia das suas opiniões, tem um raciocínio fora da caixa, além de um enorme sentido de humor."Os dois trabalharam na Compal e viveram uma das maiores aventuras profissionais numa viagem a Londres, aonde se deslocaram com o objectivo de arranjar compradores para a empresa e de onde saíram como possíveis compradores... da empresa. "Isso mostra como funcionava o mercado. Pessoas sem posses, como era o meu caso, podiam aspirar a comprar uma das maiores marcas do País", conta Pires de Lima. Acabaram por perder para a Sumol, mas a cumplicidade profissional nunca se extinguiu.Outro episódio marcante para Cotrim de Figueiredo: "Em 1992 era responsável -executivo de uma sociedade de investimento do grupo Jorge de Mello e, numa reunião com o estado-maior, sugeri que usássemos um pouco do capital recebido com as expropriações para entrar na privatização da Tabaqueira." A ideia foi considerada uma loucura, "excepto por alguém que, no fim da mesa, disse: ‘Ó Cotrim, explique lá isso outra vez.’" Era Jorge de Mello, o próprio – "Pessoa que nunca hei-de esquecer e que tinha uma sabedoria de negócio e de vida excepcionais."Ainda a Tabaqueira: "As negociações com a Philip Morris [para a compra da Tabaqueira] foram dos processos mais duros da minha vida. No dia da venda passámos uma manhã a analisar contratos. E percebemos que havia um passo que tinha de ser dado em simultâneo e que os obrigava a assinar um cheque de 1 milhão e meio de contos [hoje quase €10 milhões] antes da assinatura de venda. Discutimos durante um bocado, a ver se havia uma alternativa jurídica, até que o responsável do lado de lá disse: ‘João, confio em ti, vou-te dar o cheque.’ O mais curioso é que andei três dias com a pasta para todo o lado, com oito milhões de euros lá dentro sem me lembrar!"Uma das diferenças no seu discurso de gestor é a apologia do deixar fazer, mesmo que errando. Nos bastidores, diz-se que tem como estratégia valorizar as pessoas para que elas se sintam importantes e trabalhem mais. Foi com esse espírito que, quando Portugal ganhou os óscares do turismo, montou um cenário à Hollywood para comemorar com a equipa. Com passadeira vermelha e tudo.Não. Habituei-me a pensar que na maioria dos casos, toda a gente serve e pode dar mais. Gosto de desemprateleirar, isso faz-se mostrando às pessoas que se gosta delas.Ajudando a simplificar o acesso ao negócio, as burocracias. A conjuntura económica trouxe para o sector uma criatividade, bom gosto e imaginação que surpreenderam muitos. É vantajoso deixar as pessoas arriscarem nas actividades que lhes dão gozo. Tem sido essa gente nova o motor da renovação. Precisamos de um sector que não fique a dormir à sombra de três bons anos. As coisas mudam, os concorrentes vão acordar, os turistas vão mudar de preferências e temos de ser os primeiros a reagir.Quem faz o sucesso quotidiano do turismo é quem dedica a sua vida a isso, quem arrisca. Essas pessoas precisam de retorno, porque da próxima vez que tiverem de melhorar o negócio, se não tiverem acumulado rendimentos, vão depender outra vez da banca. É bom que as margens financeiras sejam saudáveis e nos últimos 30 meses conseguimos que os preços médios crescessem, em média, 25%.As pessoas que acham que não devíamos ter tido um papel tão importante, porque é um evento económico, estão a pensar mal. A capacidade de fazer acontecer coisas é hiperatraente, também em termos turísticos. Estamos a conseguir fazer o que já fizemos no golfe, no surf, nos festivais de Verão. Portugal é um sítio onde as pessoas podem sentir-se bem em lazer mas também a fazer negócios. Mais de metade das start -up incubadas em Portugal são de estrangeiros, turísticas ou não, sabia?Se não é possível enganar toda a gente o tempo todo, então João Cotrim de Figueiredo é realmente despretensioso. Parece mover-se com o mesmo à vontade entre empresários, embaixadores ou empregados de mesa. Na terça-feira, dia 3, como convidado para jantar do embaixador português no Reino Unido, João de Vallera, apresentou-se com a mesma descontracção com que, à tarde, se intrometera na cozinha dos alunos das escolas de hotelaria de Portimão e Viana do Castelo, no WTM. E no dia seguinte, acedeu a entrar num jogo com a SÁBADO para medir a popularidade de Portugal: em Picadilly Circus abordou três desconhecidos para saber se conheciam o País. Resultado: três respostas positivas.Aos 54 anos, divorciado da psicóloga clínica Patrícia Poppe, mãe dos seus quatro filhos (Catarina de 26 anos, João de 23, Mariana de 21 e Miguel de 13), gosta de andar de mota (tem uma BMW) e tem lugar cativo no Estádio da Luz. "Somos todos benfiquistas. O meu filho João até criou uma página no Facebook para convencer a irmã, Catarina, a dar o nome de um jogador do Benfica ao filho." Já agora, o nome é… Nelson e o apelido Semedo.Apaixonado pelo Alentejo, onde tem um monte junto a uma pedreira paleolítica, com menir e tudo, o Monte da Pedra Torta, o futuro avô diz que ali sente algo especial desde o primeiro dia. "É o meu refúgio, o local onde me sinto em casa." Se o seu coração é do Redondo, o seu estômago deve muito ao Xana, pequeno restaurante da região. "Foi dos sítios onde senti que comer podia ser uma coisa orgástica, apesar da simplicidade de tudo." Em Lisboa, rendeu-se aos japoneses Confraria Lx e Sushi Café.O seu filme preferido? A Vida de Brian, dos Monty Python. "Já o vi dezenas de vezes. As pessoas desvalorizam por ser uma comédia, mas aprende-se muito." É fã de rock progressivo por causa dos Genesis e até usou músicas da banda para dar aulas de liderança. "Leia a letra de Once for the Vine. Diz muito sobre carisma; o poder que temos sobre os outros, mesmo sem querer." E, por favor, não lhe chamem revivalista. "Gosto de música actual, ouço a Radar e a Vodafone FM, e descubro imensas coisas no Spotify." Regressa, ainda assim, com frequência aos clássicos, especialmente ao terceiro andamento da terceira sinfonia de Brahms, que elege a melhor peça musical de sempre – "Uma pessoa que não se comova com aquilo está morta." Ele está vivo e surpreendido: "Nunca estive tanto tempo a falar de mim. Não dói tanto como pensava."