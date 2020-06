Orçamento suplementar prevê 500 milhões para o SNS e mil milhões para apoios sociais

exportações devem cair "mais do que a média da área do Euro", uma vez que a economia nacional está "mais exposta" a setores que sentiram um impacto maior. Além disso, Centeno revelou também que os

pagamentos por meio automático caíram 48% ainda antes do aparecimento do primeiro caso de Covid-19 em Portugal. O ministro das Finanças apontou a previsão de queda do PIB para os 6,9%, mas deixou uma clara ressalva: "continuamos com muita incerteza". O ministro das Finanças recordou que, se por um lado, a estabilização da pandemia está a ter sucesso, por outro, há dúvidas sonre outras partes do mundo.



Pouco antes de passar a palavra a João Leão, o secretário de estado que irá assumir a pasta das Finanças, Mário Centeno, defendeu que o mercado de trabalho comeºa a dar bons sinais. Apesar de ter subido em março, recordou, o desemprego tem vindo a reduzir-se e os números de abril são já inferiores aos do mês em que a pandemia chegou a Portugal.

O próximo ministro das Finanças, João Leão, anunciou que o Governo prevê investir mais 500 milhões de euros com destino ao Serviço Nacional de Saúde. As prestações sociais vão ser reforçadas em mim milhões de euros, incluindo

apoios extraordinários à perda de rendimentos, um complemento de estabilização dos rendimentos e um pagamento extraordinário do abono de família.



O Orçamento Suplementar prevê "mais 4200 milhões de euros de despesa", o que coloca o défice para 2020 em 6,3%. Mas ficou uma perspetiva positiva para o próximo ano. O Governo prevê um crescimento de 4,3% do PIB já para 2021 e uma redução significativa do défice para ficar abaixo dos 3% do Produto Interno Bruto.

O ministro das Finanças cesssante, Mário Centeno, assumiu, esta terça-feira, que Portugal enfrenta um cenário macroeconómico recessivo, um momento partilhado pela generalidade das economias mundiais. "É uma redução da atividade económica sem paralelo", disse durante a apresentação do Orçamento Suplementar que vai ajudar o País a combater a crise provocada pela pandemia de covid-19. Em Portugal, o novo coronavírus matou 1.492 pessoas e infetou 35.306, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.Na declaração ao País, o governante assumiu que as"Este vai ser um ano difícil", lamentou o responsável pelas Finanças.O Presidente da República aceitou, esta terça-feira a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro, e a sua substituição por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento. A nova equipa, segundo o primeiro-ministro, António Costa, será apresentada "oportunamente".