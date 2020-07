Os números são reveladores: num ano, mais 108 mil pessoas ficaram desempregadas no nosso país, segundo dados do IEFP referentes a junho de 2020. Um mês antes, surgia um projeto de apoio para quem perdeu o emprego, ajudando com passos como o de rever o currículo, preparação de entrevistas ou uma conversa sobre experiências profissionais. O Conta Connosco nasceu em Londres, das mãos de três portugueses que decidiram ajudar.O Conta Connosco já ajudou cerca de 500 pessoas, sendo que algumas conseguiram arranjar outro trabalho. Uma das histórias que mais marcou Henrique Wadsworth, criador do projeto a par da mulher, Marta Monteiro Wadsworth, e de Miguel Monteiro, foi a de uma administrativa de 29 anos que relatou terem-lhe feito perguntas na entrevista para as quais não estaria preparada, se não fossem os conselhos recebidos.Para pedir ajuda, vai-se ao site e consultam-se as oito áreas. Cada uma tem uma lista de profissionais, da Estratégia Digital (em que trabalham Henrique e Marta; Miguel é criativo numa agência de publicidade) à Gestão e Operações. Também é possível ter aconselhamento sobre Recrutamento e Formação.A iniciativa arrancou com três áreas e dez voluntários, mas entretanto cresceu e envolve dezenas de pessoas, conhecidos ou desconhecidos, que quiseram contribuir. Os contactos com quem precisa de ajuda fazem-se via email ou videochamada, durante o tempo que for preciso. "Os voluntários têm sido incansáveis e a verdade é que temos tido uma ótima capacidade de resposta a todos os pedidos de contacto que têm surgido. Estamos muito entusiasmados com o que ainda seremos capazes de alcançar", relata Henrique Wadsworth àOs três fundadores da iniciativa não perderam o emprego. Porém, Henrique e Marta viram o seu casamento ser cancelado: estava marcado para a semana em que o confinamento começou em Portugal. "Conseguimos fazer o casamento civil, uma semana antes da data que era suposto acontecer e poucos dias depois de declarada a pandemia, a 15 de Março de 2020. Realizámos uma pequeníssima cerimónia, no quintal de uma amiga apenas com os familiares diretos presentes. A festa ficará para Dezembro (se tudo correr bem)", explica Henrique.Além do casamento, o casal teve que se mudar para a Dinamarca, onde tinham encontrado um novo emprego, numa altura em que o Reino Unido estava fechado. "Em Maio conseguimos finalmente mudar-nos para cá. Embora tenhamos tido algumas dificuldades com a integração já que o país se encontrava em lockdown, com tudo fechado (incluindo as fronteiras), o facto de termos alguns amigos dinamarqueses tem facilitado o processo", relata Henrique. Agora, "a maioria do nosso tempo 'fora de horas' tem sido dedicado ao Conta Connosco", acrescenta."Sentimos que as pessoas estão um pouco desorientadas, muitas com carreiras de vários anos numa determinada indústria ou empresa com dificuldade em navegar as formas de recrutamento ou carreiras de hoje em dia. Há também algum sentimento de insegurança em relação à sua experiência profissionais e o valor que isso poderá ter numa outra área", relata."Quando uma pessoa está num momento da vida mais frágil, quer seja por ter perdido o emprego ou por outro motivo qualquer, aquilo que mais precisa é de encontrar uma mensagem de esperança e positivismo. Por mais cliché que seja esta mensagem, é isso que prova ser o mais importante salientar numa primeira abordagem. Queremos que aqueles que nos contactam sintam que existe realmente esperança para um futuro melhor, seja pessoal ou profissional e, que com um plano de ação estruturado que nós ajudamos a construir e alguma convicção, tudo é possível. Se mais ninguém lhes dá isso, então estamos cá nós para o fazer – por um lado dar esperança e motivação, e por outro dar as ferramentas necessárias para construir um novo amanhã", afirma Henrique.