Perante esta decisão da Concorrência, a Altice tem agora duas opções: ou mantém o seu interesse no negócio, propondo novos remédios que permitam que a entidade liderada por Margarida Matos Rosa viabilize a operação acordada com os espanhóis da Prisa (donos da TVI), ou então desiste da intenção de compra, considerando que não tem condições para apresentar alternativas.

O grupo liderado por Patrick Drahi (na foto) tinha proposto oito compromissos, no passado dia 30 de Abril, como contrapartida para comprar o grupo Media Capital.



Esses oito compromissos, ou remédios, consistiam em autonomizar a área de distribuição de canais e conteúdos; criar uma oferta regulada do canal aberto da TVI; garantir que não há canais seus exclusivos na plataforma da Meo; não limitar serviços "over the top" nas suas plataformas; plataforma da Meo disponível para terceiros; espaço publicitário da Media Capital não discriminará terceiros; evitar troca de informação confidencial entre os vários negócios; e acesso à televisão digital terrestre de forma não discriminatória.



Relativamente ao compromisso da autonomização dos negócios de distribuição de canais, conteúdos, publicidade e televisão digital terrestre, a Altice deu a garantia de que estes negócios serão da responsabilidade de empresas distintas dentro do grupo.

Na televisão digital terrestre, a Altice compromete-se ao acesso em condições de transparência de preço e numa base não discriminatória, o que, aliás, ficou previsto no concurso que atribuiu à Meo a rede TDT.