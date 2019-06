A compra de casas a pronto e em dinheiro vivo está a aumentar em Portugal. Apesar de, segundo dados do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC) consultados pelo Público, estas transações apenas representarem 1% do mercado imobiliário, a sua incidência aumentou e, só entre janeiro e maio deste ano, foram adquiridas casas no valor de 22,6 milhões de euros em numerário. A utilização de pagamentos em dinheiro vivo foi proibida em pagamentos superiores a três mil euros, em 2017, mas continua a ser uma prática nos dias de hoje.

Os dados surgem no dia em que empresas que participam em atividades imobiliárias - seja na mediação, promoção, compra ou venda de imóveis – passam a estar ao abrigo de novas regras de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, ficando responsabilizadas por denunciar situações de informação exaustiva.