Como garantir a reforma e ainda ganhar 500 mil euros

Inês Moreira sempre gostou de ter tudo muito organizado, principalmente o seu futuro financeiro. "Desde pequena que guardo o dinheiro que a minha família me vai dando para ter uma poupança", aponta a jovem de 25 anos à. "Agora estou numa condição privilegiada: já tenho contrato de trabalho, uma casa e um carro, e tinha dinheiro a ficar empatado na conta corrente", continua. O passo seguinte pareceu-lhe óbvio: poupar para a reforma

egundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ( OCDE ), os portugueses estão a reformar-se com 63% do salário atual, sendo que a pensão média atual é de 482 euros. No entanto espera-se que a esperança média de vida aumente nos próximos anos, bem como o custo de vida, ou seja, vamos precisar de mais dinheiro durante mais tempo.