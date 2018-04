CMTV bate recorde e ganha ao canal 1 da RTP em quase 8 horas do dia

No total, ao longo do dia de domingo, 2 milhões 767 mil portugueses contactaram com a CMTV.

A CMTV alcança o melhor dia de sempre e regista mais audiência que a RTP1 num período global de 7 horas e 47 minutos ao longo deste domingo.

No início do Telejornal do canal 1, por exemplo, às 20 horas, em pleno horário nobre, a CMTV registava 9,3% de share, enquanto o principal canal do Estado tinha apenas 7,4.

O período entre as 16h10 e as 17h10, entre as 18h00 e as 20h10, e, mais tarde entre a 1h30 e as 2h30 são algumas das faixas horárias nas quais a CMTV registou mais audiência que a RTP1.

No total do dia, a televisão do Correio da Manhã registou um share médio de 4,72%, o que representa o melhor resultado de sempre para a estação em dois critérios: audiência média e audiência total.

No total, ao longo do dia, 2 milhões 767 mil portugueses contactaram com a CMTV.

A cada minuto do dia, a CMTV foi acompanhada, em média, por 114.480 espectadores.

Em share, a CMTV registou um resultado igual ao da soma de todos os seus concorrentes de informação no cabo. A CMTV teve 4,7%, seguida da TVI 24 e da SIC Notícias, com 2% cada uma.

Finalmente, a RTP3 registou 0,7% de share no cabo.

No prime time, período entre as 19 horas e a 1 da manhã, horário em que se concentra o consumo televisivo e o investimento publicitário, a CMTV registou ontem 5,1%, acima da SIC Notícias, com 2,2%, e da TVI24, com 2,1%.

Todos os resultados apresentados têm como base os dados disponibilizados pela GFK.