Um cliente que prefere ir às compras aos dias de semana vai menos vezes à loja, mas compra mais a cada visita, e opta por unidades de proximidade. É assim que o consumidor se está a comportar nestes momentos de pandemia, segundo detetou a Sonae nos seus estabelecimentos. Isto de acordo com informação dada aos analistas, na conferência que se seguiu à divulgação dos resultados trimestrais, nos quais apresentou um prejuízo de 59 milhões de euros.

Os últimos trimestres em que a Sonae apresentou perdas foram, igualmente, em crises: a financeira, quando, no primeiro trimestre de 2009 perdeu 36 milhões; e na soberana com um prejuízo de 32 milhões no quarto trimestre de 2012. Nestes prejuízos anteriores, as perdas estiveram relacionadas com a desvalorização dos ativos da Sonae Sierra. Mas agora foram vários os fatores, nomeadamente as contingências registadas por causa da crise da covid-19, no total de 76 milhões de euros. Os negócios afetados por estas contingências foram em particular o de moda, a Worten, a Sierra e a Nos, aqueles que, até ao momento, foram os mais penalizados, nomeadamente com o encerramento temporário de lojas.Leia mais no Jornal de Negócios