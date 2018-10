Requerimento do partido “Os Verdes” revela quais os acordos denunciados pela administração da Caixa Geral de Depósitos, dizendo que não podem ser os funcionários a pagar pela má gestão. Governo confirma denúncia dos acordos de empresa.

Um requerimento enviado pelo partido "Os Verdes" ao Ministério das Finanças revelou quais os acordos de empresa denunciados pelo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), os quais incluem cortes de salários, prémios e assistência médica aos trabalhadores. Em resposta, o Governo garante ter a "expectativa de que as negociações entre a administração da CGD e os Sindicatos decorram num ambiente construtivo".



"O Conselho de Administração da CGD denunciou os acordos de empresa com o argumento que estava criada uma diferenciação injustificada entre trabalhadores", começa por explicar o requerimento do partido. Entre a propostas do conselho estão "acabar com a carreira profissional - promoções por antiguidade", "acabar com as promoções por mérito", "acabar com o prémio de antiguidade" ou "acabar com níveis intermédios na tabela salarial".



"Parece que este Conselho de Administração quer que sejam os trabalhadores a pagar a má gestão e as imparidades criadas por quem teve a responsabilidade de gerir a CGD, desta forma é fácil criar a robustez desejada à custa dos trabalhadores", denunciam "Os Verdes".



Assim, o partido questionou se "considera o Ministério das Finanças estarem reunidas condições e um ambiente propício para negociações?", perguntando ainda se o Ministério liderado por Mário Centeno pondera intervir no assunto.



"A denúncia dos Acordos constituí o início de um processo negocial entre a administração e os Sindicatos e tem como preocupação actualizar e harmonizar os instrumentos de regulamentação colectiva da CGD com o novo Acordo Colectivo de Trabalho para o sector bancário, de 2016", respondeu o gabinete do Ministro das Finanças, confirmando a iniciativa da administração liderada por Paulo Macedo.