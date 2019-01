O Ministério Público considera que a sua disponibilização à AR não é prejudicial à investigação judicial.

O Ministério Público autorizou a Caixa Geral de Depósitos a disponibilizar o relatório da auditoria feito pela EY aos atos de gestão à assembleia da República, de acordo com um comunicado divulgado.



"O Ministério Público concluiu nada ter a opor que a CGD, entidade que ordenou a elaboração da referida auditoria e que está em condições de a expurgar de eventual matéria que considere estar em segredo bancário, a disponibilize à AR", lê-se no comunicado.



O órgão judicial diz que a sua divulgação junto do Parlamento não prejudica as investigações em curso.



"Pese embora tal documento esteja junto aos presentes autos, os quais ainda se encontram abrangidos por segredo de justiça, ponderado todo o circunstancialismo atinente à presente investigação (...) entende-se que a sua disponibilização à Assembleia da República não é prejudicial aos interesses da prossecução da Justiça e à descoberta da verdade material", explica o Ministério Público que, no entanto, remete para a Caixa o dever de o enviar aos deputados, já que a auditoria foi pedida pela administração do banco público e não foi produzida no âmbito da investigação judicial.



Como atenuantes para a permissão de divulgação, o Ministério Público aponta a data da prática dos factos, mas também o conhecimento público que já há de uma primeira versão da auditoria. Invoca ainda as diligências probatórias a realizar.



A decisão do Ministério Público responde a um pedido da Assembleia da República, feito depois da Caixa ter recusado o envio da auditoria ao Parlamento invocando, primeiro, sigilo bancário e, mais recentemente, segredo de justiça. Face a esta recusa da CGD, o Ministério Público toma decisão contrária, salientando que o envio da auditoria deve ser expurgado de"eventual matéria que considere estar em segredo bancário".



O Ministério Público acrescenta, ainda, como argumento para esta decisão o facto de o Parlamento ter argumento que a auditoria era essencial "ao exercício cabal das competências da Comissão [Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa] da AR requerente".



