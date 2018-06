O presidente executivo da Audi, Rupert Stadler, foi detido esta segunda-feira, 18 de Junho, na Alemanha. A detenção surge numa altura em que decorre a investigação do caso das emissões de poluentes, indica o Jornal de Negócios. A Volkswagen, empresa-mãe da Audi, já confirmou a detenção. A procuradoria adiantou que o responsável foi detido por perigo de conluio, de acordo com a Bloomberg.Em causa está o caso de manipulação de dados das emissões de poluentes por parte do grupo Volkswagen, em 2015. Este escândalo, que levou o antigo CEO a ser acusado de fraude , já custou cerca de 25 mil milhões de euros à construtora alemã em processos na justiça e reparação de viaturas. O grupo reconheceu que equipou 11 milhões dos seus veículos ‘diesel’ com 'software' que falsificava os resultados dos testes de poluição e ocultava as emissões de óxidos de nitrogénio superiores a 40 vezes os padrões permitidos.