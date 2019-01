Centeno fecha o ano com menos 475 milhões de euros de défice

O ministro das Finanças, Mário Centeno , fechou 2018 com um défice orçamental em contas públicas de 2.083 milhões de euros, um valor que ficou 475 milhões de euros abaixo do verificado em 2017. Os números foram publicados esta sexta-feira, pelo Ministério das Finanças, antecipando-se ao relatório da Direção-geral do Orçamento, previsto para esta tarde.(Notícia em atualização)