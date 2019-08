"Quero ajudar a encontrar consensos, por isso não farei parte da votação de amanhã", disse Mário Centeno na sua conta no Twitter. Foi assim que o ministro das Finanças de António Costa anunciou que não fará parte do processo para escolher o novo líder do Fundo Monetário Internacional (FMI), manifestando que continua "disponível para trabalhar uma solução aceitável para todos".





Para escolher um candidato para dirigir FMI como noutras decisões na UE devemos procurar consensos. Quero contribuir para isso, pelo que decidi não participar nesta fase do processo - a votação de amanhã. Continuo disponível para trabalhar numa solução aceitável para todos. — Mário Centeno (@mariofcenteno) August 1, 2019

A escolha do candidato único europeu ao cargo de diretor-geral do FMI ocorre na manhã desta sexta-feira mas o presidente do Eurogrupo não fará parte da votação. A escolha é habitualmente efetuada através de negociações informais, mas a falta de consenso entre os 28 ministros das Finanças da União Europeia levou a que a França (que lidera o processo) optasse por agendar uma votação.

São agora quatro os candidatos que permanecem na corrida: Nadia Calviño, ministra das Finanças de Espanha; Jeroen Dijsselbloem, ex-ministro das Finanças da Holanda e antecessor de Centeno no Eurogrupo; Olli Rehn, governador do banco central da Finlândia, e Kristalina Georgieva, diretora-executiva do Banco Mundial tida como aposta do presidente francês, Emmanuel Macron, para a liderança da instituição sediada em Washington.

O Negócios sabe que a votação vai decorrer esta sexta-feira, 2 de agosto, a partir das 7h00, envolvendo os 28 ministros das Finanças do bloco europeu. Para haver um candidato eleito, este tem de assegurar uma maioria qualificada na votação, o que significa que terá de receber apoio de, no mínimo, 55% dos países que sejam representativos de pelo menos 65 da população europeia.