Centeno consegue excedente orçamental de Janeiro a Setembro

Entre Janeiro e Setembro, as administrações públicas registaram um excedente orçamental de 1.338 milhões de euros, revelou esta quinta-feira, 25 de Outubro, o Ministério das Finanças, em comunicado, antecipando-se à publicação do boletim de execução orçamental pela Direcção-geral do Orçamento, esta tarde.O valor não inclui o impacto negativo de 913 milhões de euros, fruto da recapitalização do Novo Banco e do pagamento aos lesados do BES, mas mesmo descontando este efeito haveria um superavit. Há também que ter em conta que o saldo está a beneficiar do diferente perfil de pagamento dos subsídios de Natal aos funcionários públicos e pensionistas.(Notícia em actualização)