A Câmara Municipal de Lisboa viu-se obrigada a anular um leilão de casas do programa Renda Acessível, depois de as ofertas vencedoras rondarem o dobro da base de licitação.

Entre os oito apartamentos reabilitados na zona da Ajuda, um T1 cuja base de licitação era 350 euros foi arrematado por 760 euros. Já um T2 triplex com 77 metros quadrados, cujo valor-base eram 500 euros, acabou com uma renda de mais de 900 euros.

Os resultados foram publicados e a assinatura dos contratos seria nos dias 26 e 27 de Abril, mas contactada pelo Diário de Notícias, a Câmara anunciou que cancelaria o leilão: "O concurso para arrendamento de fogos promovido pela Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) não cumpre nem os princípios nem os critérios do Programa Renda Acessível (PRA)."

Segundo as regras do PRA, as rendas deviam situar-se entre os 250 e os 450 euros. A autarquia garante que averiguará o procedimento da SRU. Em média, um T2 em Lisboa não vale menos de 750 euros, no mercado de arrendamento. No entanto, em zonas mais turísticas, o valor dispara e pode chegar a mais de mil euros.