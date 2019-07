A operação tem um risco para os contribuintes – caso a carteira seja vendida a um valor inferior ao registado no balanço do banco já descontadas as imparidades (aquilo que o banco deu como irrecuperável), o Novo Banco terá um prejuízo. Este prejuízo contará para aumentar as necessidades de capital do banco, cobertas por um mecanismo de garantia do Fundo de Resolução que, por sua vez, é financiado com empréstimos do Estado.

Tem o sugestivo nome Nata 2, mas o que está lá dentro não é a fina flor do crédito – é uma quantidade recorde de crédito malparado, a maior parte irrecuperável. O Novo Banco está a estudar propostas de dois grandes fundos-abutre internacionais pela maior carteira de malparado posta à venda em Portugal, para onde atirou vários dos devedores mais influentes herdados do Banco Espírito Santo.Os créditos estão registados por 3,3 mil milhões de euros, mas as propostas dois fundos estão entre os 200 e os 300 milhões de euros, segundo apurou a SÁBADO. A concretizar-se nestes moldes, a venda será feita por um desconto entre 91% e 94%, o que reflecte a baixa qualidade dos grandes créditos e a agressividade dos fundos na corrida por comprá-los, os gigantes Bain e Davidson Kempner.Entre os devedores atirados para a Nata 2 está a dívida da Ongoing, grupo falido que foi liderado por Nuno Vasconcellos, e da Sogema do milionário Bernardo Moniz da Maia. Moniz da Maia foi ex-administrador de empresas do Grupo Espírito Santo e que usou parte do crédito do BES para comprar acções do BCP em plena guerra accionista em 2007. Também as dívidas da Controlinvest de Joaquim Oliveira, holding que chegou a ter grande influência nos media e comunicações em Portugal, também estão na Nata 2. A venda da carteira porá estes devedores nas mãos de um de dois fundos especializados em cobranças, que agem com maior agressividade e margem do que a banca.