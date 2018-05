CaixaBank vai tirar BPI de bolsa

O CaixaBank revelou ter comprado mais 8% do capital do BPI por quase 178 milhões de euros. Ficou assim com 92,935% do capital do banco liderado por Pablo Forero.





Após esta operação, o accionista decidiu prosseguir com a retirada de bolsa do BPI. Se a decisão for aprovada, em assembleia-geral e pelo regulador do mercado, o CaixaBank avança com uma oferta pelas acções que não detém. A contrapartida será de 1,45 euros - o mesmo preço pago ao Allianz - o que implica um prémio de 22,7% face à actual cotação e de 27,9% face à oferta pública de aquisição (OPA) realizada no ano passado."O CaixaBank informa que acordou adquirir de sociedades do grupo Allianz acções representativas de 8,425% do capital social do Banco BPI. O preço total desta aquisição é 177.979.336,50 euros, o que corresponde a 1,45 euros por acção do Banco BPI. Em virtude desta aquisição, o CaixaBank passa a deter 92,935% do capital social do Banco BPI", revela o comunicado emitido este domingo, 6 de Maio, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."É intenção do CaixaBank requerer, nas próximas semanas, ao presidente da mesa da assembleia-geral do Banco BPI uma reunião para aprovar a perda de qualidade de sociedade aberta do Banco BPI", adianta a mesma fonte.

O CaixaBank revela ainda que o investimento que fará na compra das restantes acções do BPI que não tem será de 149,3 milhões de euros, realçando que a contrapartida oferecida representa "um prémio de 22,16% relativamente ao preço médio ponderado dos últimos seis meses."



Em Janeiro de 2017, o CaixaBank lançou uma OPA sobre o BPI. Na altura ofereceu 1,134 euros. Na altura, a instituição detinha 45,5% do BPI. No final da operação, o CaixaBank ficou com 84,5% do banco então liderada por Fernando Ulrich.