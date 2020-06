BPN: Antigo ministro e sócio pagam dívida milionária para evitar prisão

O antigo ministro da Saúde Arlindo de Carvalho e o sócio José Neto pagaram à Parvalorem a dívida milionária que esta empresa pública herdou do BPN : a dívida foi paga no início deste ano com a entrega à Parvalorem de bens no valor de quase 22 milhões de euros, dos quais 10 milhões de euros em dinheiro e o resto em imóveis. Com este acordo, os dois sócios têm esperança de que o Tribunal da Relação de Lisboa suspenda a pena de seis anos de prisão a que foram condenados num processo do caso BPN, em 2018.