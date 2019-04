Bomba de combustível vende gasolina a 1,80 euros por litro em Sintra

Preço dos combustíveis dispara devido à greve dos motoristas de matérias perigosas.

O prreço dos combustíveis está a disparar devido à greve dos motoristas de matérias perigosas. Uma bomba de combustível na Beloura, em Sintra, está a vender gasolina a 1,80 euros por litro.



O cenário de um País parado, sem combustíveis e sem certezas sobre a duração da greve dos motoristas de matérias perigosas, levou o Governo a declarar esta terça-feira, ao início da noite, o estado de "crise energética" até 21 de abril, em pleno período da Páscoa.



Serão reforçadas as equipas de segurança que, com escoltas, garantem que a distribuição de combustível decorre sem percalços. O estado de alerta prevê que militares, bombeiros e agentes da proteção civil, habilitados a conduzir pesados, sejam chamados a conduzir camiões.