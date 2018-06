BdP alerta para duas entidades não habilitadas a prestar serviços financeiros

O Banco de Portugal (BdP) emitiu um alerta esta segunda-feira, 11 de Junho, para duas entidades que não estão habilitadas nem autorizadas a prestar serviços financeiros em Portugal.

Em causa está a entidade pintcb, disponível na internet através de http://www.pintcb.com/ e também a invbkpt, disponível em http://www.invbkpt.com/.

"O Banco de Portugal adverte que os serviços publicitados nos sítios da Internet com os endereços infra referidos não pertencem a qualquer entidade que se encontre habilitada a exercer, em Portugal, actividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", segundo afirma o comunicado do BdP.