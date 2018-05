Os bancos portugueses estão a alertar os seus clientes para as tentativas de fraudes bancárias realizadas através dos smartphones. Recentemente, os hackers têm vindo a pedir às pessoas, com imagens associadas aos bancos, que instalem aplicações falsas nos seus telemóveis.Desta maneira, apropriam-se das passwords para aceder às contas bancárias e realizar acções sem a permissão dos titulares.Além dos telemóveis, também há fraudes semelhantes nos computadores, através de emails.A Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Millenium BCP avisaram os clientes, e nos seus sites, apresentam exemplos de fraudes: veja a do BCP e a da CGD Fonte do BCP contou ao Correio da Manhã que estas apps ilegítimas "executam acções não autorizadas e têm a capacidade de manipular as páginas apresentadas ao utilizador"."Estas alterações têm como objectivo recolher informação de carácter pessoal e confidencial", frisa o banco no site oficial. O ideal é recorrer a um anti-vírus e a um anti-spyware.Em caso de dúvida, os clientes devem sempre contactar os seus bancos.