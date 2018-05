Na sequência do novo esquema de horário da fábrica de Palmela, os 5700 funcionários da Autoeuropa vão ter apenas mais uma folga por mês por trabalharem aos domingos. Segundo revela esta terça-feira o Diário de Notícias, a Comissão de trabalhadores e os sindicatos estão insatisfeitos com esta imposição, existindo um apelo à greve para dia 9 de Junho.

Por outro lado, a unidade do grupo Volkswagen em Portugal admite mais investimento na fábrica.

Segundo uma nota interna enviada aos trabalhadores, a folga extra-semanal será atribuída a cada quatro semanas. No novo modelo laboral, que começa já após as férias de Agosto, os operários vão ganhar ao domingo o mesmo que nos dias úteis e vão receber 100% de um dia normal de trabalho por mês por cada dois turnos trabalhados ao fim de semana. De acordo com a nota, serão ainda pagos 25% trimestralmente "de acordo com o cumprimento do volume de produção".

Assim, a Autoeuropa vai funcionar com 19 turnos – três turnos diários de segunda a sexta e dois turnos diários ao sábado e domingo. Os trabalhadores da fábrica de Palmela terão uma semana de trabalho de cinco dias, com duas folgas consecutivas, sendo que os dias de descanso serão gozados ao sábado e domingo de duas em duas semanas.

Desde 29 de Janeiro e até às férias de Agosto, os operários têm dois tipos de turnos, em semanas de cinco dias de trabalho. O turno da noite, que funciona de segunda a sexta-feira com as folgas fixas ao sábado e domingo; o turno da manhã e da tarde, de segunda-feira a sábado com uma folga fixa ao domingo e uma folga rotativa e, em cada dois meses, a Autoeuropa garante quatro fins-de-semana completos e um período de dois dias seguidos de folga.