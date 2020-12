Pedro Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas e Planeamento, apresentou o plano de reestruturação da TAP em conferência de imprensa. O governante revelou que se prevê que, em 2020, a TAP tenha transportado "28% dos passageiros transportados em 2019"."O sector da aviação é o mais atingido em todo o mundo", e, na TAP, regista-se uma quebra de "70% do volume de negócios", afirmou o ministro.Até 2025, são previstas perdas de 6,7 mil milhões de euros em receitas.Pedro Nuno Santos já indicou que o corte na frota da TAP será de 19%. A redução de aeronaves é de 108 para 88, sendo que este último número se registará logo em 2021.O governante adiantou que a redução de efetivos na TAP será de 2 mil trabalhadores. "Foram identificados 2 mil trabalhadores que não são necessários para a operação que vamos ter entre 2021 e 2022", afirmou. Além da redução de efetivos, haverá um "corte salarial progressivo até 25% que é muito intenso, obviamente, ele mesmo assim permite poupar entre 600 a mil postos de trabalho"."Se além da redução de efetivos, não reduzíssemos salários, tínhamos que despedir mais pessoas", adiantou.As saídas de efetivos chegarão "no máximo" aos 2 mil postos de trabalho, porque foram apresentadas alternativas aos sindicatos como as saídas por mútuo acordo, reformas antecipadas, licenças sem vencimento ou part-time.Pedro Nuno Santos anunciou ainda a suspensão dos acordos de empresa.