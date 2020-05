Covid-19: Governo lança apoios para microempresas

António Costa afirmou que até dia 15 de maio, "estaremos em condições de pagar todos os processos" de layoff que deram entrada devido à pandemia de Covid-19 . Numa cerimónia de assinatura de um protocolo entre comércio e serviços, o primeiro-ministro acrescentou ainda que "já foram pagos na sexta-feira todos os procedimentos de layoff entregues até 10 de abril, que estavam corretos e podiam ser pagos". "Até dia 15 estaremos em condições de pagar todos os processos que entraram até à quinta-feira passada", complementou.Costa explicou que serão lançados apoios "80% em subsídio não reembolsável" (a fundo perdido) dirigidos a micro e pequenas empresas. As despesas elegíveis podem ser até ao primeiro estado de emergência, que entrou em vigor a 18 de março. Os apoios dirigem-se ao sector comercial e da restauração. O dinheiro serve para apoiar "despesas entre 500 e 5.000 euros para adquirir material de proteção individual, para higienizar locais de trabalho, para colocar a sinaléctica necessária para percursos ou etiqueta respiratória e outros investimentos que as empresas sejam chamadas a fazer", explicou Costa em conferência de imprensa.

"Damos um novo passo de criar um programa especificamente dirigido às microempresas e, em particular, às dos setores comercial e da restauração, tendo em vista apoiar em 80% a fundo perdido despesas entre 500 e os cinco mil euros que sejam realizadas com a aquisição de material de proteção individual para os trabalhadores e higienização dos locais de trabalho", declarou o líder do executivo.

Neste ponto, o primeiro-ministro referiu que o programa, no que respeita a comparticipações por parte do Estado, "também se estenderá a um conjunto de outros investimentos que as empresas serão chamadas a fazer nos termos do protocolo com a Direção-Geral da Saúde".

"Sabemos que o cumprimento das normas de segurança vai representar custos acrescidos. Por isso, para mantermos as empresas vivas e os postos de trabalho, e para preservamos o mais possível o rendimento, o Governo tem vindo a adotar um conjunto de medidas que visam assegurar liquidez às empresas", defendeu.

António Costa falava no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, após a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e a Direção Geral da Saúde terem assinado um protocolo de cooperação de boas práticas para o combate à propagação da covid-19.

"Na segunda-feira, Portugal vai dar um passo para começar a reabrir muitas das atividades do setor comercial que foram encerradas por necessidade de contenção da pandemia de covid-19, mas a retoma é essencial que seja feita com segurança para quem trabalha nos estabelecimentos e dos clientes", declarou o líder do executivo no discurso que encerrou a sessão.

Para António Costa, a existência de condições de segurança "é fundamental para que os portugueses regressem com confiança aos estabelecimentos comerciais: Cabeleireiros, barbeiros, institutos de beleza, stands de automóveis, livrarias ou lojas de roupa".

"Além das normas gerais que o Governo tem vindo a trabalhar em sede de concertação social, tendo em vista a higiene e proteção no trabalho - normas transversais a todos os setores -, há depois, naturalmente, especificidades próprias de cada ramo. Quem vai experimentar um carro tem condições diferentes de quem vai experimentar uma gravata", comentou, a título de exemplo.



Com Lusa