Assim é o novo BMW Série 8, equipado com um V8 de 530 cv!

Com 4,843 mm de comprimento, 1.902 mm de largura, 1.341 de altura e uma distância entre eixos de 2.822 mm, podemos dizer que este Série 8 tem as verdadeiras proporções de um Coupé de duas portas. O "capot" é longo, a traseira é curta e o habitáculo só tem lugar para quatro (2+2).



Havia quem não acreditasse na marca de Munique quando esta disse que o desenho pouco ou nada ia mudar face ao Series 8 Concept, mas a verdade é que a fabricante alemã o cumpriu. A dianteira, por exemplo, conta com os elementos todos que se destacavam no protótipo que antecipou este modelo, com particular atenção para a famosa grelha de duplo rim, as enormes entradas de ar e os faróis LED rasgados.



A dianteira é bastante agressiva e dá presença a este modelo. Mas se olharmos de perfil percebemos que as linhas musculares da zona frontal continuam e evoluem até à traseira, com a zona dos "ombros" a ser bastante pronunciada. A assinatura luminosa também assume um desenho rasgado e as duas enormes saídas de escape ajudam a vincar a personalidade desportiva deste modelo.



O habitáculo é em tudo parecido com o que a marca de Munique já nos acostumou e partilha muitos elementos com o novo BMW Série 7 e X7. Ao contrário do exterior, as linhas do habitáculo são simples e garantem um "look" minimalista. A consola central está orientada para o condutor e é marcada por um enorme ecrã para o sistema de infoentretenimento. Mas não é o único, é que à frente do condutor há um painel de instrumentos completamente digital de 10,25 polegadas com informação totalmente personalizável.





À imagem do que acontece com os mais recentes modelos da marca alemã, este Série 8 estará equipado com várias tecnologias de ajuda à condução. Falamos do cruise control adaptativo, assistente de direcção e de permanência em faixa, do sistema de alerta de saída de estrada e protecção contra colisão lateral.



A grande estrela deste M850i xDrive é o seu motor V8. É um bloco de 4,4 litros V8 Twin Turbo que debita 530 cv de potência e 750 Nm e binário (entre as 1.800 rpm e as 4.600 rpm). Este bloco surge associado a uma caixa automática de oito relações e ao sistema de tracção integral xDrive.



A BMW reivindica um consumo médio homologado de 10,5 l/100 km e uma capacidade de aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos, sendo que a velocidade máxima continua, como já é hábito na casa de Munique, limitada aos 250 km/h.



O BMW M850i xDrive chegará ao mercado em Novembro deste ano e terá a companhia do 840d xDrive, um proposta que terá um motor de seis cilindros em linha diesel de 3.0 litros e que vai debitar 320 cv e 680 Nm de binário máximo. Passará dos 0 aos 100 km/h em 4,9 segundos e terá um consumo médio entre 5,9 e 6,2 l/100 km.

Já ontem lhe tínhamos mostrado como seria , depois de várias imagens terem "fugido" para a "net", mas agora já é oficial: eis o tão aguardado BMW Série 8!Depois de vários meses de "teasers", de testes com muita camuflagem e da marca de Munique ter mostrado a versão de competição, o M8 GTE , a BMW mostrou finalmente aquele que passa a ser o modelo mais agressivo e luxuoso do seu alinhamento.Apresentado sob a forma de um M850i xDrive, este Série 8 apresenta-se como uma proposta musculada e agressiva, sendo que continua a ter linhas muito elegantes, tal como já acontecia com o BMW Serie 8 Concept, apresentado em Villa d’Este no ano passado.