As histórias desconhecidas dos poderosos Amorim

ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de julho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 15 de julho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Todos os anos, no sábado que antecede o Natal, um almoço de família junta os descendentes de Américo Amorim e dos seus sete irmãos em Mozelos, Santa Maria da Feira. O encontro, que reúne cerca de 80 pessoas, tem local fixo: a agora sede da Fundação Albertina Ferreira de Amorim, a casa onde os irmãos nasceram e onde viveu a tia Tina, a única dos oito que não casou – com a morte da mãe, aos 56 anos, e 20 meses depois do pai, aos 55, assumiu o papel de matriarca da família. Terá sido a devoção católica de Albertina a dar origem a um dos rituais deste encontro: antes do almoço, é celebrada uma missa na sala de estar do edifício. E enquanto a tia Tina foi viva houve sempre ovos caseiros a acompanhar a tradicional canja ainda hoje servida no almoço, a que se segue um bacalhau cozido com todos, fruta e as habituais sobremesas natalícias.José, hoje com 95 anos, é o mais velho à mesa. O primeiro irmão de Américo Amorim costuma dizer que só trabalhou a sério até aos 85 anos, quando ainda era ele que geria as três herdades – duas em Abrantes, uma em Coruche –, hoje detidas pelos filhos e netos. Na verdade, até aos 92 anos era rara a semana em que não pegava no carro e rumava ao Alentejo; e só aos 90, depois de um problema cardíaco que o obrigou a um internamento hospitalar de quase um mês, aceitou passar a levar motorista. Não é o único exemplo de longevidade entre os sete irmãos de Américo Amorim. António, o segundo mais velho entre os rapazes ainda visita todos os dias as fábricas da Corticeira Amorim. "Todos os dias na verdadeira aceção da palavra, porque isso tem de incluir sábados e domingos", acrescenta ào filho António Rios Amorim, que lidera a Corticeira desde 2001.O rosto mais visível da família é, agora, Paula Amorim, que acaba de dar mais um herdeiro à família. Manuel Américo Amorim Guedes de Sousa nasceu nos Estados Unidos, com recurso a uma barriga de aluguer. "Foi uma emoção muito grande [trazer o bebé para Portugal]", diz Paula Amorim àAs histórias e os segredos da família mais rica do País.