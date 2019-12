Acabei de assinar a proposta do Orçamento do Estado para 2020. Será um Orçamento de continuidade, bem atento às necessidades do presente e apostado em construir o futuro, desde logo pela prioridade dada aos jovens e ao objetivo de inverter a tendência demográfica. #oe2020 pic.twitter.com/0SYeezs4gA — António Costa (@antoniocostapm) December 16, 2019





Partidos só reagem amanhã ao OE2020

Os partidos com assento parlamentar remeteram hoje para terça-feira uma primeira reação à proposta de Orçamento do Estado, que ainda não deu entrada na Assembleia da República.



Pelo terceiro ano consecutivo, devido à hora tardia em que o documento é entregue no parlamento, os partidos apenas comentam a proposta no dia seguinte à entrega do Orçamento.



Contactados pela Lusa, PS, PSD, BE, PCP, CDS, PAN, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e Livre remeteram para terça-feira a primeira reação ao orçamento, sempre depois da tradicional conferência de imprensa do ministro das Finanças, Mário Centeno.



O CDS-PP apontou as 12:00 como hora indicativa, numa reação que será feita pela líder parlamentar Cecília Meireles, enquanto o PCP indicou as 17:00 como horário mais provável, também pelo líder parlamentar, João Oliveira.



No ano passado, o documento foi entregue ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, às 23:48 e a conferência de imprensa apenas se realizou no dia seguinte.



Em 2017, o Orçamento do Estado foi entregue às 23:16, mas ainda se realizou a tradicional conferência de imprensa do ministro das Finanças.



Na terça-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia uma ronda de audiências com os partidos com assento parlamentar, que começa às 14:00 com o Livre, seguindo-se, com intervalos de uma hora, Iniciativa Liberal, Chega, PEV, PAN e CDS-PP.



Antes de ir a Belém, o deputado único do Chega, André Ventura, terá um almoço no International Club, em Lisboa.



O líder do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio, terá agenda como candidato à noite: pelas 21:00, participa numa sessão com militantes do distrito de Lisboa, em Oeiras.