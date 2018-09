A abertura de um escritório em Lisboa vai fazer com que a Amazon Web Services esteja agora presente em 19 países europeus. O objectivo é "apoiar organizações de todas as dimensões", desde startups a organizações do sector público.

A Amazon Web Services (AWS) vai abrir o primeiro escritório em Lisboa. De acordo com a empresa, o objectivo é apoiar a crescente base de clientes em Portugal. Com este escritório, a Amazon passa a estar presente em 19 países europeus.

"Estamos entusiasmados por abrir o nosso primeiro escritório AWS em Portugal" afirmou Miguel Alava, director da AWS para o sul da Europa, num comunicado enviado às redacções.

De acordo com o responsável, "a decisão de abrir oficialmente um escritório em Lisboa surge no seguimento de muitos anos a apoiar os clientes do país na sua adopção da cloud".

Esta aposta também foi bem recebida pelo Governo. O ministro da Economia afirmou estar "particularmente satisfeito que a empresa tenha optado por abrir o seu mais recente escritório no nosso país". Para Manuel Caldeira Cabral, "este anúncio reafirma a posição de Portugal na vanguarda digital e enquanto local atractivo para investir".

A abertura deste espaço em Lisboa faz com que a empresa esteja agora presente em 19 países europeus. O objectivo é "apoiar organizações de todas as dimensões - desde startups a organizações do sector público, a algumas das mais antigas e prestigiadas empresas do país – acompanhando a sua transição para a Cloud AWS".

A AWS fornece serviços de computing, armazenamento, redes, bases de dados e outros tecnologicamente avançados, incluindo soluções de inteligência artificial e machine learning, em modalidade on-demand e pay-as-you-go.