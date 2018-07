Os sociais-democratas vão abster-se na votação na generalidade das leis laborais.

O acordo que saiu da concertação social tem a oposição de BE, PCP e PEV. Mas o Governo já tem forma de aprovar na generalidade a proposta que verte em lei o que ficou acordado com os patrões e a UGT: conta com a ajuda do PSD.



"A bancada do PSD vai abster-se, mas isso não compromete a votação final global ", diz à SÁBADO fonte oficial da direcção do grupo parlamentar, explicando que o partido vai apresentar propostas de alteração na especialidade.

"Valorizamos a concertação social", comenta à SÁBADO o vice-presidente da bancada social-democrata Adão Silva, explicando que o voto não podia ser favorável "porque o PSD entende que não devia haver alterações à lei laboral" depois da reforma feita pelo anterior Governo que "está a dar frutos".

Apesar disso, Adão Silva deixa um aviso. "O nosso sentido de voto não está garantido em votação final global. Não aceitaremos alterações que desvirtuem o acordo alcançado na concertação social", afirma o deputado.

A votação do PSD resolve um problema do PS, uma vez que os parceiros à esquerda já fizeram saber que estão contra o acordado.



De resto, as críticas à proposta de lei do Governo vieram também já da parte de quem assinou o acordo.



UGT e patrões da CIP acusam o Governo de "desvirtuar" e até de "violar" o que ficou no acordo de concertação social na redacção da proposta de lei que vai amanhã a votação na generalidade.



As críticas também já vieram de dentro do PS, onde a JS aprovou um texto crítico em relação a alterações que, por exemplo, aumentam de 90 para 180 dias o período experimental para contratos de primeiro emprego.



De resto, no interior da bancada socialista há vários deputados que, em reuniões internas, criticaram aspectos do acordo. E presidente do grupo parlamentar socialista anunciou que o partido pretende "melhorar" o acordo "em sede de concertação social", através de propostas de alteração que serão apresentadas na especialidade em Setembro.