Estudou num colégio interno, adora a Apple e tem o feitio do pai. Ameaçou sair de uma reunião quando um administrador hesitou num negócio que fechavam. Recorde o artigo publicado na SÁBADO em 2013.

Tudo parecia bem encaminhado. Depois de vários dias de negociação, às 2h da manhã, o empresário irlandês estava prestes a vender a sua empresa à WeDo Technologies, que pertence à Sonae. Mas a hora tardia não evitou que começasse a ter dúvidas sobre o negócio. Foi aí que Cláudia Azevedo pôs um ponto final nas hesitações. "Ela levantou-se e disse-lhe: ‘Nós somos pessoas honestas. Se quiser, fazemos o negócio; se não, vamos embora’", conta Rui Paiva, presidente executivo da WeDo Technologies.



A estratégia resultou – o empresário, encostado à parede pela filha mais nova de Belmiro de Azevedo e administradora da Sonaecom, assinou a venda da Cape Technologies Limited. O caso é de 2007, mas podia ser recente.

Cláudia Azevedo, 43 anos, recém-nomeada presidente executiva da Sonae Capital, que gere a área de Turismo do grupo, incluindo o Tróia Resort, e tem os ginásios Solinca, sai a quem vai substituir: o pai. "A Cláudia é talvez a mais parecida comigo, a que tem mais killer instinct", disse Belmiro, em 2008, no livro O Homem Sonae. Quem a conhece afirma que "em poucas palavras vai directa ao assunto" e que é obstinada, o que pode resvalar para a teimosia. "Não gosta de ouvir um não", diz um ex-colega.



Na Sonae, para onde entrou depois do curso de Gestão na Universidade Católica do Porto (em 1992), podia ser filha do patrão, mas não era diferente: tinha um carro igual ao dos outros colaboradores com a mesma posição que ela. Cláudia entrou no grupo para a área financeira que arrancou com o cartão de crédito Visa Universo e que seguiu com o Banco Universo. Este projecto, um banco com balcões nos supermercados do grupo, não aceitava depósitos e estava focado no crédito ao consumo. Não durou muito – foi lançado em 1997 e vendido um ano depois ao BPI. Apesar da curta duração, revelou-se importante. Foi a primeira equipa que Cláudia liderou: era directora de marketing do banco.



Na Optimus, para onde se mudou em 1998, quando o projecto falhou, manteve-se no marketing. Em 2002, a sua equipa foi responsável pela campanha Boomerang, que introduziu pela primeira vez os telemóveis nos supermercados (vendidos nos agentes oficiais).



Nas primeiras reuniões, e mesmo agora, enquanto administradora da Sonaecom, que detém a Optimus (entrou em 2006), Cláudia prefere a informalidade – todos a tratam pelo nome próprio e por tu. Apesar de ser muito reservada, tem sentido de humor. É fã dos britânicos Monty Python. Será fruto da educação inglesa – estudou num colégio interno no Reino Unido dos 15 aos 18 anos. A experiência, que a tornou fluente em inglês, foi marcante tanto para ela como para os irmãos mais velhos, Paulo e Nuno – todos saíram cedo de casa. "Quando os visitávamos era um choro desgraçado. A Cláudia foi quem mais sofreu e tem uma ligação muito forte com a mãe", contou o pai no livro Fortunas & Negócios.



Cláudia, que ainda pensou tirar Biotecnologia, tem um MBA do Insead, a famosa escola de negócios francesa. "Foi o único sítio onde aprendi alguma coisa a sério", costumava dizer nas conversas. Na altura, mudou-se para França como quadro da Optimus – a empresa financiava os estudos dos colaboradores. Foi com o marido, Miguel Barros, hoje presidente da agência de publicidade Fuel e da Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade, Comunicação e Marketing, com quem tem dois filhos.



Na Sonaecom, a gestora é responsável pelas áreas de media e sistemas de informação. Rui Paiva, que também é amigo da família, diz que ela tem "uma paixão pelo Público". Isso via-se no que dava aos jornalistas. "Se ia ao estrangeiro trazia jornais, revistas, às vezes recortes com ideias, que entregava à direcção", conta um colaborador. Apaixonada pelos produtos da Apple (anda sempre com o iPad), incentivou o jornal a desenvolver uma aplicação para iPhone, onde foi pioneiro. A administradora era presença regular no Público – voava de avião uma vez por semana do Porto, onde vive, na zona da Foz, a Lisboa e instalava-se numa sala de reuniões.



A sua participação na Sonaecom não se reduz ao diário. Em Dezembro de 2012, Cláudia tornou-se administradora da Zopt, empresa constituída pela Sonaecom e por Isabel dos Santos, para controlar a Zon-Optimus, empresa que resultou da fusão das duas companhias. Estes últimos negócios serão comentados nos almoços de domingo que os irmãos Azevedo e os pais mantêm (costumam reunir-se na casa da família em Marco de Canaveses). Os irmãos são muito chegados. Todos os anos, Nuno, 48 anos, Paulo, 47 anos, e presidente executivo da Sonae, e Cláudia passam férias juntos – no Carnaval vão esquiar para França e passam o fim do ano no Brasil. São viagens diferentes das que faziam na infância com os pais, quando se distraíam com músicas e histórias que Belmiro inventava. Uma delas, em que a personagem principal, criada por Belmiro, era o Zé Maria da bomba de gasolina, demorou anos a terminar – o pai retomava a história a cada viagem. Com Ana Taborda.



Artigo publicado originalmente na edição n.º 464, no dia 21 de Março de 2013.