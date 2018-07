Um grupo de altos quadros da Parvalorem, ex-responsáveis do antigo BPN, receberam da empresa pública 23 "viaturas familiares" topo de gama, combustível até 300 euros mensais, seguros e parques de estacionamento grátis. Esta informação consta numa auditoria da Inspecção Geral das Finanças (IGF) à Parvalorem avançada pelo Público.

"Quanto ao package [pacote] salarial praticado" pela empresa estatal, a IGF conclui "a atribuição de viaturas a dirigentes e alguns outros trabalhadores, resultantes do Acordo de Trabalho celebrado com o BPN antes da nacionalização, e que se consubstancia na utilização para uso próprio sem qualquer restrição de 23 viaturas premium da marca Mercedes, BMW, Audi e VW".

A empresa presidida por Francisco Nogueira Leite assume o "pagamento" de "combustível" com um "limite de consumo mensal até 300 euros, e a oferta "de parques de estacionamento", Via Verde, manutenção e seguros. Estes benefícios, no entender da IGF, configuram "um complemento remuneratório".