Orçamento dos EUA com défice recorde em 11 meses

O orçamento dos EUA registou um défice histórico de 3 biliões (milhão de milhões) de dólares (2,5 biliões de euros) nos primeiros 11 meses do ano orçamental de 2020, que termina este mês, divulgou o Tesouro norte-americano.

O défice orçamental de outubro a agosto é mais do dobro do valor recorde anterior em 11 meses, de 1,37 biliões de dólares (1,16 biliões de euros), registado em 2009, período em que o Governo aplicou grandes somas para sair da 'grande recessão' desencadeada pela crise financeira de 2008.

Faltando um mês para o fim do ano orçamental de 2020, que termina em 30 de setembro, a previsão do departamento de Orçamento do Congresso prevê um défice recorde este ano de 3,3 biliões de dólares, o triplo do registado em 2019.

O valor previsto corresponde a 16% do Produto Interno Bruto (PIB) e, se se confirmar, vai ser o maior desde 1945, informou hoje o Gabinete do Congresso para o Orçamento (CBO, na sigla em Inglês).

O CBO projeta para 2021 um défice de 8,6% do PIB, valor que só foi superado duas vezes entre 1946 e 2019. Em consequência, a dívida pública dos EUA deve encerrar 2020 nos 98% do PIB, face a 79% em 2019 e 35% em 2007.