Governo confirma Ricardo Mourinho Félix como candidato a vice-presidente do BEI

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, confirmou hoje que o antigo secretário de Estado Adjunto e das Finanças Ricardo Mourinho Félix foi indicado como candidato a vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI).

"Sim, confirmamos que o Ricardo Mourinho Félix foi indicado pelo Governo como proposta para ser o próximo vice-presidente do BEI", disse João Leão durante o 'briefing' que sucedeu à reunião do Conselho de Ministros, que decorreu hoje no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

A notícia já tinha sido avançada pelo jornal 'online' Eco em 13 de agosto, que referia o recebimento de uma proposta, por parte do BEI de uma candidatura de Portugal e Espanha para o cargo de vice-presidente, mas sem confirmar nomes.

À agência Lusa, o BEI também já tinha adiantado que tinha recebido "uma nomeação para vice-presidente de Espanha e Portugal"

O BEI explicou à Lusa que a decisão é remetida, numa opinião não vinculativa, para o Conselho de Administração e depois para o Conselho de Governadores, que toma a decisão, num processo que "demora entre dois a quatro meses".

Ricardo Mourinho Félix abandonou o Governo em 15 de junho, na sequência da saída do antigo ministro das Finanças, Mário Centeno.