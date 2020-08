Nova plataforma digital permite assistir a concertos, adquirir músicas e promover artistas

Uma nova plataforma digital de transmissão de concertos, "Be Live See Live", vai ser lançada em setembro, conjugando a possibilidade de se adquirirem álbuns e 'merchandising' dos artistas, anunciaram hoje os promotores.

Concertos dos The Last Internationale, de Valter Lobo e da banda portuguesa Ganso estão já anunciados para o primeiro mês de atividade.

A plataforma "Be Live See Live" vai ficar disponível no endereço www.beliveseelive.com, e visa "produzir concertos com lotações (obrigatoriamente) reduzidas, mas maximizando a rendibilidade com acesso a 'live stream'".

Esta plataforma permite assistir a um concerto no telemóvel, 'tablet', computador ou 'smart Tv', mas também "adquirir juntamente, outros conteúdos da banda/artista", como discos e outros materiais promocionais.

"Desta forma, sempre que alguém acede a um concerto, estamos a apoiar várias entidades da indústria da música", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Segundo a programação apresentada, no dia 19 de setembro, atua nesta plataforna a banda rock norte-americana The Last Internationale, do guitarrista Edgey Pires e da vocalista Delila Paz.

No dia 17, concerto de Valter Lobo, que anunciara em março iniciar um ciclo de concertos para o máximo de 20 pessoas, intérprete de temas como "Tenho Saudades" ou "Raios de Luz".

No dia 24 de setembro, a banda portuguesa Ganso, formada pelos músicos Luís Salamandro, Miguel Barreira, João Sala, Thomas Oulman e Gonçalo Bicudo, intérprete de canções como "A Pistoleira", "Gansão", "Brad Pintas ou "Tanto Faz".